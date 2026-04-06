13 شهيدا أغلبهم أطفال ونساء في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 13 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات فجر اليوم الإثنين، في تواصل عدوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، في تقرير لمركز عمليات طوارئ الصحية، أن الاحتلال قصف منطقة الجناح جنوب بيروت، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال، إضافة إلى 52 مصابا من بينهم 8 أطفال، كما استشهد مواطن وزوجته في قصف الاحتلال مركبة في تول قرب آبار فخر الدين - قضاء النبطية، كما أصيب أطفالهما بجروح متفاوتة.

كما استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، ودمرت عدة منازل في غارة للطيران الحربي على منزل في بلدة برج رحال.

وشهدت قرى صور صباح اليوم تحليقا مكثف للطيران الحربي والمسير، وكان أغار الطيران فجرا على أرزون والغندورية.

كما أصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا أعلن فيه استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدتان في قصف على منطقة تلال عين سعادة، كما أصيبت 3 سيدات بجروح.

