تكنولوجيا: تسريب صور حية لهاتف Honor 600 Pro قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر صور حية جديدة لهاتف Honor 600 Pro، مؤكدة صحة التسريبات السابقة التي كشفت تصميمه قبل الإطلاق. وجاءت الصور عبر منشور على منصة Weibo، لتمنح نظرة فعلية على الجهاز.

ويقدم الهاتف تغييرًا واضحًا في التصميم مقارنة بسلسلة Honor 500، حيث يظهر بواجهة خلفية جديدة تضم جزيرة كاميرات أكبر تحتوي على ثلاثة مستشعرات. كما يشير شكل الوحدة مع اللون البرتقالي إلى استلهام واضح من تصميم هواتف iPhone 17 Pro.

ومن الأمام، يأتي Honor 600 Pro بحواف شاشة نحيفة مع ثقب للكاميرا الأمامية في المنتصف. وتشير التسريبات السابقة إلى شاشة OLED بقياس 6.57 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من سلسلة Snapdragon 8، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري، وبطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

وقد بدأت Honor بالفعل التشويق لسلسلة 600، مع توقع توفر النسختين القياسية وPro في الأسواق العالمية.

