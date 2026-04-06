إسرائيل تقتل 4 أشخاص وتصيب 40 بغارات على ضاحية بيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 40 آخرون، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح جنوب العاصمة بيروت، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 39 بجروح".

وبحسب مراسل الأناضول، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 8 غارات على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية منذ صباح الأحد، مستهدفا أحياء الرويس وبئر حسن والمشرفية وحي ماضي، إضافة إلى منطقة الجناح.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها رفقة الولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الماضي، هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا إسرائيليا، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

