تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 06-04-2026

انخفض سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تمكن السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ليفقد بذلك هذا الزخم الإيجابي بشكل سريع، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من تلك المؤشرات، وهو ما لم ينعكس على حركة السهم الأخيرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 6.10$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 5.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط