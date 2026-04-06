تكنولوجيا: وحدة E5 ModX المحمولة من GameMT تبتكر تصميما معياريا يتصل مغناطيسيا بالهواتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتمد أحدث جهاز ألعاب محمول من GameMT على لوحة تحكم معيارية يمكن توصيلها مغناطيسيا بوحدة الشاشة أو بالهاتف، مما يجعل جهاز E5 ModX أكثر تنوعا ومرونة من معظم الأجهزة المنافسة في السوق. ويبدو الجهاز للوهلة الأولى كجهاز ألعاب محمول تقليدي بتنسيق عريض، ولكن الميزة الاستثنائية تكمن في تصميمه المعياري المبتكر الذي يسمح بفصل الشاشة عن وحدة التحكم بكل سهولة.

ويتيح هذا التصميم إمكانية توصيل لوحة التحكم مغناطيسيا بهواتف مثل جهاز iPhone 17 من ابل والذي يتوفر بسعر يبلغ 777 دولارا أمريكيا، وذلك للاستمتاع بألعاب الهاتف أو الوصول إلى خدمات بث الألعاب. وتحتوي وحدة الشاشة الخاصة بالجهاز على عتاد اقتصادي يعتمد على معالج Helio P60 من ميدياتك والذي يعود إصداره لعام 2018، حيث يقدم أداء يكفي لتشغيل الألعاب الكلاسيكية القديمة بسلاسة مثل تلك التي طورت لأنظمة نينتندو المحمولة.

وتوفر وحدة التحكم زري عصا تناظرية وأربعة أزرار كتف لتقدم جميع عناصر التحكم اللازمة لتشغيل الألعاب الحديثة التي يمكن الوصول إليها عبر خدمات البث. ويأتي الجهاز مزودا بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 3 جيجابايت مع توفير خيارات لمساحة التخزين تبلغ 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت، وتدعم الشاشة دقة عرض تبلغ 1024 في 768 بكسل مع توقعات بأن يبلغ مقاسها حوالي 5 بوصات بناء على اسم الطراز، بينما لم تؤكد الشركة حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول موعد الإطلاق أو السعر المتوقع للجهاز.