تكنولوجيا: تطبيق Pellica يضيف ميزات رقمية استثنائية لكاميرات التصوير التناظري عبر هواتف iPhone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حظيت الكاميرات الرقمية مثل X100 VI من فوجي فيلم و M11 من لايكا بتطبيقات مفيدة للهواتف منذ فترة طويلة. والآن يأتي تطبيق Pellica ليكمل تجربة استخدام الكاميرات التناظرية التقليدية، حيث يتيح إضافة البيانات الوصفية الرقمية إلى الصور التناظرية ويساعد بشكل كبير في عملية تحميض الأفلام، وطور المصور الفرنسي عماد جبارني هذا التطبيق الجديد خصيصاً لهواتف iPhone من ابل والتي تتوفر بسعر يبلغ 777 دولاراً أمريكياً، ليكون تطبيقاً شاملاً يسهل حياة مصوري الأفلام بدلاً من تشتت جهودهم بين تطبيقات متعددة.

ويتيح التطبيق إدارة عدة بكرات من الأفلام في نفس الوقت، ويعمل كمقياس للتعرض للضوء أثناء التقاط الصور مما يسهل اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة المناسبة عند استخدام كاميرا قديمة لا تحتوي على مقياس إضاءة مدمج. ويسمح التطبيق أيضاً بإضافة البيانات الوصفية التي تشمل التاريخ والوقت ومعلومات حول الطقس الحالي وإحداثيات الموقع الجغرافي مع إمكانية إضافة وصف نصي للصور، وبمجرد الانتهاء من لفة الفيلم يعرض التطبيق مختبرات التحميض القريبة أو يقدم معلومات دقيقة للمساعدة في تحميض الفيلم بالمنزل مع توفير بيانات شاملة حول 48 نوعاً مختلفاً من الأفلام المتاحة حالياً.

ويوفر التطبيق ميزة مسح الفيلم ضوئياً بعد تحميضه مباشرة باستخدام كاميرا الهاتف مع دمج البيانات الوصفية المجمعة تلقائياً إلى الصور الممسوحة. ويشمل التطبيق وظيفة إضافية تسمح بتتبع المعدات والأفلام المشتراة بما في ذلك الأسعار لمراقبة النفقات بدقة، ويتوفر التطبيق حالياً للتحميل عبر متجر App Store مع نسخة مخصصة لهواتف اندرويد ستطرح قريباً، وتتيح النسخة المجانية إدارة ثلاث بكرات نشطة مع وصول مجاني وخال من الإعلانات لمقياس الضوء وتطبيق المختبر ومتتبع التكاليف، بينما يتطلب الوصول لجميع الميزات المتقدمة اشتراكاً يبلغ 2.99 دولار أمريكي شهرياً أو دفع رسوم لمرة واحدة تبلغ 59.99 دولاراً أمريكياً.