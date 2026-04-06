تكنولوجيا: نظارة Q01 الذكية من زيبلز تنطلق بكاميرا مدمجة ووظائف صوتية متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت زيبلز نظارتها الذكية الجديدة Q01 التي تستهدف الرياضيين بشكل خاص وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو. ورغم تصنيفها كنظارة ذكية إلا أنها لا تعتبر نظارة واقع معزز حقيقية نظراً لعدم احتوائها على شاشة عرض مدمجة، مما يعني عدم قدرة المستخدمين على رؤية سرعتهم الحالية أو الترجمة المباشرة أمام أعينهم، لتبدو أقرب إلى سماعة رأس مصممة على شكل نظارة ومزودة بكاميرا مدمجة تعتمد على مستشعر IMX219 من سوني لتسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور بدقة تبلغ 1200p مع دعم تقنيات تثبيت الصورة لتقديم لقطات غامرة ومستقرة.

وتقدم النظارة بعض الوظائف الشبيهة بالواقع المعزز والتي تعتمد على الصوت والاتصال اللاسلكي بدلاً من الواجهة البصرية. وتتيح النظارة إمكانية التقاط الصور وتحليلها فورياً وتدعم ترجمة المحادثات وتسجيل الاجتماعات وتلخيصها، ولكن هذه الوظائف المتقدمة تتطلب اتصالاً مستمراً بهاتف ذكي عبر تقنية بلوتوث نظراً لعدم معالجتها محلياً داخل النظارة نفسها، كما يمكن استخدام الجهاز كسماعة رأس لاسلكية تقليدية مع دعم الاتصال عبر شبكات واي فاي.

وتأتي النظارة مزودة ببطارية توفر ما يصل إلى تسع ساعات من تشغيل الموسيقى المتواصل، بينما يقتصر وقت تسجيل الفيديو المستمر على 50 دقيقة فقط. وتتوفر النظارة حالياً بخيارات متنوعة لألوان العدسات لتناسب أذواق المستخدمين المختلفة، وذلك بسعر اقتصادي يبلغ حوالي 64 دولاراً أمريكياً لتشكل خياراً جذاباً وعملياً.