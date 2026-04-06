تكنولوجيا: هاتف Edge 70 Fusion من موتورولا يقدم مرونة استثنائية وخيارات تخصيص غير مسبوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يثبت هاتف Edge 70 Fusion من موتورولا مدى المرونة التي يمكن أن تصل إليها الهواتف ضمن الفئة المتوسطة في وقتنا الحالي. ويتيح هذا الجهاز للمستخدمين إمكانية اختيار اللون وسعة البطارية وتكوين الذاكرة بناء على الاحتياجات الفردية لكل شخص، ليتجاوز بذلك كونه مجرد هاتف تقليدي ليصبح خيارا قابلا للتخصيص بشكل كبير يلبي تطلعات المستخدمين المتنوعة.

ويتميز الهاتف بتصميم منحني من الجوانب الأربعة مع شاشة زجاجية تمتد فوق الحواف ولوحة خلفية مزخرفة بلمسات تشبه النايلون أو الكتان لتقديم ملمس فاخر ومريح في اليد. ويتوفر الجهاز بأربعة خيارات لونية من بانتون تشمل الأزرق والأسود والأخضر الرياضي والأزرق الفاتح الذي يتوفر حصريا للنسخة المزودة بالبطارية الأصغر، مما يسمح للمشترين باختيار مظهر هادئ أو لافت للانتباه ليناسب مختلف المناسبات.

ويقدم الهاتف خيارين لحجم البطارية لتلبية مختلف المتطلبات حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين بطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير أو بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير. وتدعم كلتا البطاريتين تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 68 واطا، وتمنح هذه الخيارات مرونة كبيرة للمشترين لتكييف الهاتف مع احتياجاتهم سواء كانوا يفضلون تصميما أنحف وأخف وزنا أو عمر بطارية أطول للاستخدام المكثف.

وتتوفر عدة تكوينات للذاكرة على المستوى الدولي تشمل ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بالإضافة إلى خيار أعلى بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. ورغم افتقار الهاتف لدعم بطاقات الذاكرة الخارجية واعتماده على إطار بلاستيكي إلا أنه يعتبر خيارا قويا ومتنوعا في هذه الفئة السعرية حيث يباع حاليا بسعر يبلغ حوالي 400 يورو في الأسواق الأوروبية.