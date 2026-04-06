«أوقاف دبي» تُنفِّذ مشروع «وقف الموهوبين» بقيمة 86 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس التزام دبي الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية، أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، بدء تنفيذ مشروع «وقف الموهوبين»، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ليكون وقفاً دائماً يهدف إلى دعم أبناء الوطن من الموهوبين، وتعزيز منظومة رعاية المواهب في الدولة.

وسيُشيَّد المشروع على أرض ممنوحة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بما يعكس دعم سموّه المستمر للمبادرات الوقفية والمشاريع الإنسانية في الدولة.

ويُعد الوقف مشروعاً استثمارياً متكاملاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 86.2 مليون درهم، وتقدر تكاليف البناء بـ 60 مليون درهم، وسيتألف المبنى الذي تبلغ مساحته البنائية 125 ألف قدم مربعة من طابق أرضي وستة طوابق علوية تشمل في مجملها 66 وحدة سكنية، ومحلات تجارية، ومواقف للسيارات، على مساحة إجمالية تبلغ 20.192 قدم مربعة في منطقة الرفاعة، تقدر قيمتها بـ 26.2 مليون درهم. وتتولى «أوقاف دبي» مسؤولية بناء وإدارة واستثمار الوقف، المسجل لدى المؤسسة باسم «وقف الموهوبين» بحيث تُصرف عوائده لدعم الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ويُعتبر البناء والأرض وقفاً مؤبداً.

وخلال زيارة وفد من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين إلى مقر «أوقاف دبي» للوقوف على مستجدات المشروع، تم الاطلاع على التصميمات الهندسية للمشروع، ومناقشة سير العمل والخطط التنفيذية، مؤكدين أهمية الوقف في دعم الموهوبين، وتعزيز برامج رعاية المواهب في الدولة. وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دعم الموهوبين في الدولة، ويهدف إلى توفير دعم مالي مستدام يضمن استمرارية العطاء في خدمة المجتمع، ويحفّز الابتكار والإبداع لدى أبنائنا الموهوبين.