قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الدول تُقاس في الشدائد، وستبقى البحرين، كما عهدناها، حصناً منيعاً في وجه كل تهديد.
 وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «في لحظة تواجه فيها المنطقة غدر العدوان الإيراني الغاشم، لا يسعني إلا أن أُحيّي صمود وثبات مملكة البحرين الشقيقة، الشامخة بإرادة لا تنكسر، وبقيادة حكيمة وشعب واعٍ يقف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادتها وأمنها ومنجزاتها». 
 وأضاف معاليه: «فالدول تُقاس في الشدائد، وستبقى البحرين، كما عهدناها، حصناً منيعاً في وجه كل تهديد». واختتم معاليه قائلاً: «تحية تقدير واعتزاز من ، وسنهزم معاً عدوان الشر والظلام».

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

