ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها محمد سعيد الزعابي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ظهر أمس، مأدبة الغداء التي أقامها محمد سعيد محمد العلكيم الزعابي في منزله بمنطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.
وعبّر الزعابي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لتشريف سمو ولي عهد رأس الخيمة لمنزلهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تجسد التلاحم والترابط القوي بين القيادة وأبناء الإمارة. حضر المأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

