«بسمة الإمارات للأمراض المزمنة» تطلق مبادرة للتوعية بسكري الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

نظمت جمعية بسمة للأمراض المزمنة برأس الخيمة ورشة مخصصة للأطفال الجدد المصابين بمرض السكري تحت شعار «أبطال البسمة»، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي ودعم المرضى وأسرهم. وهدفت المبادرة إلى تزويد الأطفال وأولياء أمورهم بالمعرفة الأساسية حول كيفية التعايش مع مرض السكري.
وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وتثقيفية بأسلوب مبسط يناسب الأطفال. حضرت الورشة مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين والمتطوعين، إلى جانب عدد من الأطفال وأسرهم. وأكدت مهرة محمد بن صراي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تمكين الأطفال المصابين بالسكري وأسرهم، مشيرةً إلى أن التوعية المبكرة تسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الطفل، وتعزيز ثقته بنفسه.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

