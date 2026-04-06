تكنولوجيا: حاسوب Gaming Tablet 5 Pro اللوحي من ريدماجيك تم تحديد معاد للإطلاق ونسخة عالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ريدماجيك لإطلاق حاسوبها اللوحي والجديد المخصص للألعاب والذي سيأتي كخليفة لإصدار Gaming Tablet 3 Pro الذي أطلق خلال العام الماضي. وكشف جيانج تشاو المدير العام لريدماجيك عبر منصة ويبو أن حاسوب Gaming Tablet 5 Pro المنتظر سيتم إطلاقه خلال شهر أبريل الحالي أو الشهر القادم، ورغم عدم إمكانية الكشف عن الموعد الدقيق للإطلاق في الوقت الحالي إلا أنه أكد أن الجهاز الجديد سيلبي طموحات وتوقعات محبي ريدماجيك.

وأكد تشاو أن هذا الحاسوب اللوحي سيحصل على إطلاق عالمي في وقت لاحق على مثل الإصدار السابق الذي يباع خارج الصين باسم Astra، والذي يتوفر بنسخة تضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 24 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت في ألمانيا بسعر يبلغ 848 يورو. وبناءً على فارق الشهرين الذي حدث عند إطلاق الإصدار السابق، يتوقع أن يتم الإعلان عن النسخة العالمية من هذا الجهاز خلال شهر يونيو أو يوليو القادمين.

وتشير التقارير إلى أن الجهاز الجديد سيأتي مزوداً بمجموعة من الميزات والترقيات الحديثة لتلبية تطلعات اللاعبين. وتضم هذه الميزات شاشة من نوع OLED تدعم معدل تحديث فائق السرعة، إلى جانب نظام تبريد متطور يعتمد على مواد قوية تستخدم في حواسيب سطح المكتب لإدارة الحرارة بكفاءة عالية بالإضافة إلى واجهة مستخدم جديدة، ورغم عدم توفر معلومات رسمية حول السعر النهائي حتى الآن، إلا أن هناك احتمالية واضحة لزيادة تكلفته نظراً لارتفاع أسعار بعض المكونات الداخلية الهامة مثل الذواكر.