سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 06-04-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تقليص جزء من خسائره المبكرة.

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، كما تتزامن هذه الإشارات مع توارد إشارات إيجابية من تلك المؤشرات، ما يعزز من فرص تعافي السعر واستئناف صعوده خلال الفترة القريبة المقبلة.