تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-04-2026

تراجع قليلاً سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ليتلاشى بذلك الزخم الإيجابي الذي كان يحيط بالسهم سريعاً، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 20.00$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 16.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط