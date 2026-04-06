سعر الذهب يستند لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد - توقعات اليوم – 06-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدعم عودته للصعود.

ويعزز هذا السيناريو استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً يدعم استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، كما تدعم مؤشرات القوة النسبية هذا التحرك مع توارد الإشارات الإيجابية منها بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من فرص التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة.