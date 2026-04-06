انطلاق مؤتمر جراحة المخ والأعصاب في نسخته العشرين بجدة

واستهلت الفعاليات بجلسات عمل متخصصة علمية مكثفة قدمها أكثر من 100 متحدث، وسط حضور متوقع يتراوح بين 450 و500 مشارك، ضمن برنامج علمي يضم أكثر من 100 محاضرة، ويوفر 16 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة.
ويستعرض المؤتمر أحدث ما توصلت إليه جراحة المخ والأعصاب، عبر محاور متقدمة تشمل جراحة الأوعية الدماغية، العمود الفقري، أورام المخ، الجراحة الوظيفية، والعناية المركزة العصبية، إلى جانب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، في بيئة علمية تعزز التكامل وتبادل الخبرات.
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تعكس التطور المتسارع في مجال جراحة المخ والأعصاب، وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة الرعاية الصحية، من خلال التركيز على التعليم العملي والتكامل بين التخصصات.
ويقام المؤتمر برعاية الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وبمشاركة ودعم عدد من الجهات الصحية والشركات الطبية، فيما تشهد الجلسة الافتتاحية حضور رئيس الجمعية الدكتور فواز المطيري، وأمين الجمعية الدكتور مبارك القحطاني، ورئيس المؤتمر الدكتور عبدالرزاق العجلان، ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبد الهادي القحطاني، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور خالد باجنيد، إلى جانب عدد من الضيوف والمتحدثين الرسميين.
