اركض أو ارحل”.. رسائل قاسية لمبابي في ريال مدريد

ماذا يحدث في سانتياجو برنابيو؟

تصاعد الجدل في الأوساط الإعلامية الإسبانية حول أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد عودته من الإصابة.

وعاد مبابي للتشكيلة الأساسية لريال مدريد في مواجهة ريال مايوركا بعد غيابه بسبب إصابة في الركبة، إلا أن المباراة انتهت بخسارة الفريق الملكي (2-1)، ما وسّع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط، ليزداد الضغط على المهاجم الفرنسي الذي لم يتمكن من التسجيل رغم محاولاته المتعددة.

ورغم أن أداء مبابي لم يكن سيئًا، فإن بعض الصحفيين الإسبان أبدوا نفاد صبرهم تجاه قلة جهده الدفاعي، معتبرين أن اللاعب لم ينسجم بعد مع فلسفة ريال مدريد.

ودعا الإعلامي الشهير جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج “إل تشيرينجيتو”، المدرب ألفارو أربيلوا إلى توجيه انتقادات صارمة للاعب بسبب ضعف التزامه الدفاعي، على غرار ما فعله لويس إنريكي معه خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان.

لا يعرف ما هو ريال مدريد

وقال في برنامجه: “مبابي لاعب فذ، لكنه لم يستوعب بعد عظمة ريال مدريد وما يمثله هذا الشعار. لا يمكن قبول فكرة التهاون في الركض أو أداء الواجبات الدفاعية”.

واستذكر بيدريرول، الخطاب الشهير الذي وجهه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان السابق لمبابي، عندما طالبه بأن يكون قائدًا حقيقيًا يدافع عن فريقه تمامًا كما كان يفعل أسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

وأكد أن جماهير النادي الملكي تنتظر من اللاعب “استفاقة حقيقية” وذكاءً أكبر في التعامل مع متطلبات القميص الأبيض.

الفريق بحاجة له

وفي المقابل، تبنت صحيفة “ماركا” الإسبانية موقفًا أكثر توازنًا، مشيرة إلى أن ريال مدريد أظهر قدرة على تحقيق نتائج إيجابية حتى في غياب مبابي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الفريق بحاجة إلى أهدافه في المراحل الحاسمة من الموسم.

وكتبت الصحيفة: “مبابي لم يسجل، أمر لا يُصدق. ريال مدريد بحاجة لأهدافه. في الواقع، بدا الفريق وكأنه يزدهر بوجوده. لكن إصابته أظهرت أيضًا أن الفريق قادر على التأقلم بدونه”.

وأضافت “لم يشارك مبابي في الانتصارات الخمسة المتتالية (باستثناء دقائق قليلة أمام أتلتيكو)، ومع ذلك واصل الفريق النجاح. ليس الأمر أن مبابي لعب بشكل سيئ، لكنه لم يكن استثنائيًا أيضًا، ولم يكن سيئًا كذلك”.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة لريال مدريد، الذي يسعى لإنقاذ موسمه عبر دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بأن أداء مبابي في الأسابيع المقبلة سيكون حاسمًا في تحديد مدى نجاح تجربته الأولى بقميص النادي الملكي.

كورررة