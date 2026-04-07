طلائع الربيع بتبوك تعزز من جاذبية السياحة وتسهم في دعم المناشط الرعوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت ملامح الربيع تتشكل في براري منطقة تبوك وفيافيها الواسعة، مع تزايد الغطاء النباتي وتفتح الزهور البرية فيها، إثر الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا واستقرار الأجواء، في مشهد طبيعي يعزز جاذبية المنطقة سياحيا ويفتح آفاقا لرحلات الربيع واستكشاف المواقع البرية، ودعم المناشط الرعوية.

وتتنوع النباتات البرية التي ظهرت خلال هذا الموسم ما بين الحشائش الموسمية والزهور البرية التي أضفت ألوانا زاهية على امتداد الفيافي، حيث امتدت مساحات الخضرة على نحو لافت بين التكوينات الصخرية والكثبان الرملية، في لوحة طبيعية تعكس تداخل العناصر البيئية وتوازنها.

ويبرز هذا التحول الموسمي بوصفه أحد أبرز مظاهر التجدد البيئي في منطقة تبوك، التي تمتاز ببيئة ذات تنوع جغرافي فريد، ما يمنحها قدرة طبيعية على احتضان أنماط نباتية متعددة تتجدد مع كل موسم مطري، يسهم بدوره في إيجاد توازن طبيعي يدعم الحياة الفطرية، ويعزز حضور الغطاء النباتي الذي يشكل عنصر جذب للأهالي الذين ارتبطوا بالصحراء بوصفها جزءا من نمط حياتهم، ومحورا لأنشطتهم الرعوية والسياحية، وخيارا مثاليا يمنحهم تجربة فريدة في أحضان الطبيعة، لا سيما في مثل هذه الأيام من موسم الربيع.