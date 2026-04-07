شكرا لقرائتكم خبر هيئة المسرح والفنون الأدائية في معرض «بدايات» تقدم عرضا حيا للفنون الأدائية التقليدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن تفعيلات هيئة المسرح والفنون الأدائية في معرض بدايات: بدايات الحركة الفنية السعودية، قدِم مساء أمس عرض حي للفنون الأدائية السعودية، في تجربة فنية تبرز تنوع الموروث التقليدي للمملكة، وذلك خلال الفترة من 26 مارس إلى 11 أبريل 2026.

وشمل العرض عددا من الفنون الأدائية التقليدية، من أبرزها السامر، والخطوة، والعرضة الدوسرية، والخبيتي، بما يعكس عمق الهوية الثقافية السعودية وتنوعها بين مناطق المملكة.

وتقام العروض أيام الخميس والجمعة عند 4:30 مساء و6:30 مساء و8:00 مساء، فيما تقام يوم السبت عند 2:30 مساء و4:30 مساء، ضمن برنامج منظم يتيح للزوار الاستمتاع بهذه التجربة الثقافية.

ويأتي تقديم هذه العروض بوصفها إحدى تفعيلات هيئة المسرح والفنون الأدائية ضمن المعرض، وفي إطار التعاون مع هيئة الفنون البصرية، بما يسهم في تعزيز حضور الموروث الثقافي، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على الفنون الأدائية التي تجسد تاريخ المملكة وتراثها الأصيل.