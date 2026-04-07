محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدلت بلدية محافظة صوير الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني، الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولمدة خمسة أيام في المركز الحضاري بالمحافظة، حيث نظم الأحد الحفل الختامي بحضور محافظ صوير ناصر بن سعود السهلي.

وتضمن الحفل الختامي تقديم لوحات فنية في العرضة السعودية ولون الدحة وفيلما مرئيا يستعرض جوانب المهرجان وفعالياته، وتكريم الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والمشاركين، والمتطوعين وفريق التنظيم، فيما تسلم محافظ صوير إهداء مقدما من رئيس بلدية محافظة صوير المهندس سميحان الشمري تقديرا لجهوده في إنجاح المهرجان.

وقدم مهرجان شتاء الجوف فعاليات متنوعة على المسرح الرئيسي الذي احتضن العديد من الأمسيات الشعرية والفنية، والقرية الشعبية التي أتاحت فرصة استثمارية للمشاركين بتسويق منتجاتهم، وبيت الشَعَر الذي يمثل المضافة الجوفية، وجناح الجهات الحكومية المشاركة، كما نظم في المهرجان عرض لفريق الجوف رايدرز للدراجات النارية وبطولة في البلوت، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي استهدفت الأسرة والطفل.