تكنولوجيا: تسريب فيديو لهاتف Find X9 Ultra من اوبو يستعرض شاشته المسطحة وتصميم كاميراته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسط انتشار العديد من الصور المزيفة والمعدلة بالذكاء الاصطناعي لهاتف Find X9 Ultra الرائد والمنتظر من اوبو، ظهرت بعض التسريبات الحقيقية التي تصمد أمام التدقيق المستمر. وتتضمن هذه التسريبات فيديو قصيراً نشربواسطة أحد الموظفين في متجر للهواتف المحمولة داخل الصين، ويستعرض هذا المقطع أول نظرة عملية لهاتف يعمل بالفعل ليعطينا لمحة حقيقية عن تصميمه، ومع بدء وصول الوحدات الأولى إلى المتاجر يتوقع أن تظهر المزيد من الصور والمقاطع الواقعية قريباً لتغنينا عن الاعتماد على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، كما يرجح أن تبدأ اوبو قريباً في الترويج لتصميم هاتفها الرائد والمزود بكاميرات هاسيلبلاد من خلال ملصقات تشويقية رسمية.

ويشبه هذا الهاتف القادم هاتف X300 Ultra من فيفو حيث يضم مستشعرين ضخمين بدقة تبلغ 200 ميجابكسل مع ترك مساحة كافية لكاميرا مقربة صغيرة توفر تكبيراً يبلغ 10x. ورغم التوقعات بأن تقدم الكاميرا الرئيسية التي يبلغ بعدها البؤري 23 ملم والكاميرا المقربة بمقدار 3x أداءً متقارباً مع هاتف فيفو المزود بكاميرات زايس، إلا أنه لا يتوقع أن ترقى الكاميرا المقربة بمقدار 10x والكاميرا واسعة الزاوية إلى نفس مستوى الجودة، ولكنه سيعوض ذلك بوجود موسع تقريب يبلغ 300 ملم لإنتاج تقريب بصري يبلغ 13x من خلال الكاميرا المقربة التي يبلغ مقاس مستشعرها 1/1.28 بوصة وبعدها البؤري 70 ملم.

ويتميز الهاتف بوحدة كاميرا تأخذ شكل مثمن مسطح داخل دائرة لتشبه بعض هواتف اونر وتتطابق مع التسريبات المصورة الأخيرة بدقة. ويمنحنا المقطع المسرب أيضاً أول نظرة واضحة على الواجهة الأمامية المسطحة للهاتف والتي تتميز بحواف نحيفة جداً حول الشاشة لتوفير مساحة عرض واسعة وجذابة، ومن المقرر أن تطلق اوبو هاتف Find X9 Ultra رسمياً داخل السوق الصينية وفي الأسواق العالمية في يوم 21 أبريل القادم.