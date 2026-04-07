تكنولوجيا: بدء الإنتاج التجريبي لهاتف iPhone Fold القابل للطي تمهيداً لإطلاقه أواخر عام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة فوكسكون الشريكة لشركة ابل في مرحلة الإنتاج التجريبي لهاتف iPhone Fold وفقاً لتسريبات وتسبق هذه الخطوة مرحلة الإنتاج الضخم التي تخطط ابل لبدئها في شهر يوليو القادم بشرط عدم ظهور أي مشكلات تقنية خلال فترة الاختبار الحالية. ورغم أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لإطلاق الهاتف خلال عام 2026، إلا أن أحدث الشائعات تشير إلى أن توفره في الأسواق لن يكون في شهر سبتمبر، بل قد يتأخر ليطرح بعد إطلاق تشكيلة هواتف iPhone 18 Pro وربما يصل في شهر ديسمبر، ومن المرجح أن تعلن ابل عن الهاتفين معاً في نفس الحدث خلال شهر سبتمبر على أن يتم فصل مواعيد الإطلاق الفعلي.

وسيكون هذا الهاتف أول جهاز قابل للطي من ابل، وتشير التوقعات إلى أنه سيأتي بشاشة يبلغ مقاسها حوالي 5.5 بوصة عند طيه، لتتسع إلى 7.8 بوصة عند فتحه. وتخطط ابل لاستخدام نسبة أبعاد تبلغ 4:3 ليكون الهاتف أعرض وأقصر من العديد من الهواتف المنافسة في السوق ليقترب في شكله وتصميمه من أجهزة iPad اللوحية.

وتسعى ابل لجعل الهاتف نحيفاً جداً بسمك يبلغ 4.5 ملم فقط عند فتحه، وهو ما فرض عليها تقديم بعض التنازلات التصميمية، حيث لن يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثي العدسات مما يعني غياب العدسة المقربة، كما تخلت ابل عن تقنية التعرف على الوجه Face ID نظراً لعدم وجود مساحة كافية لمستشعر TrueDepth، وستستبدلها بمستشعر بصمة الإصبع Touch ID مدمج في الزر الجانبي على غرار أجهزة iPad. وتركز ابل بشكل كبير على تقليل تجعد الشاشة الداخلي، حيث تشير التقارير إلى نجاحها في تطوير تصميم يجعل الطية شبه غير مرئية عندما يكون الجهاز مفتوحاً.