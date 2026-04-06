مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يقدم برنامج «تعليم اللغة العربية لأغراض تواصلية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية برنامج «تعليم اللغة العربية لأغراض تواصلية» لمنسوبي مدارس التعليم المتطور الناطقين بغير اللغة العربية، ضمن مسار البرامج التعليمية القصيرة والمكثفة المخصصة لمنسوبي الجهات المستفيدة من الناطقين بغير العربية.

ويمتد البرنامج من اليوم حتى 01 ذي الحجة المقبل، وذلك في إطار تعزيز حضور اللغة العربية في البيئات المهنية، ومدّ جسور التواصل اللغوي في القطاعات الحيوية المختلفة.

وبين المجمع أن البرنامج يأتي ضمن أهداف المجمع الاستراتيجية في نشر اللغة العربية محليا وعالميا، وقد صمم بمرونة شمولية ليلبي حاجات المستفيدين في البيئة المهنية، ويسهم في رفع كفاءة تفاعلهم مع محيطهم العملي والاجتماعي، ويعزز ارتباطهم بالسياق الثقافي.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من المهارات اللغوية الرئيسة «الكتابة، والقراءة، والاستماع، والتحدث» وفقا لنهج علمي متكامل، وتطوير قدراتهم في التواصل مع الناطقين باللغة العربية، والتعريف بالجوانب الثقافية ذات الصلة بالسياق التعليمي والحياة اليومية.

يأتي البرنامج تجسيدا لدور المجمع في تفعيل السياسة الوطنية للغة العربية، ولا سيما في مبدئها الرامي إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم.