قتلى بهجوم روسي بمسيرات على أوديسا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص إثر هجوم بمسيّرات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، في حين أكدت وسائل إعلام روسية مقتل قائد كبير بالقوات الجوية و30 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية.

وتسبب الهجوم الروسي بالمسيّرات في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل، إضافة إلى إصابة 16 شخصاً بجروح، كما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في ساعة مبكرة أمس، حسب ما أعلن مسؤولون.

وعقب الهجوم، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل: «وردت أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص في هذا الهجوم، بينهم طفل يبلغ عامين فقط»، مضيفاً أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 140 مسيّرة أثناء هذا الهجوم، مؤكداً أنه ألحق أضراراً بالغة بمنشآت للطاقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودنيبرو في مدينة أوديسا.

في المقابل، أكد سلاح الجو الأوكراني، أمس، إسقاط 114 طائرة مسيّرة من أصل 141 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا الليلة الماضية.

من الجانب الروسي، ‌كشفت وسائل إعلام روسية عن مسؤول قوله، أمس، إن قائداً كبيراً في القوات الجوية و30 شخصاً لقوا حتفهم، الأسبوع الماضي، جرّاء تحطم طائرة نقل عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن حاكم منطقة مورمانسك بشمال روسيا أندريه تشيبس قوله إن ألكسندر أوتروشينكو، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الخامس والأربعين التابع لأسطول الشمال، لقي حتفه في تحطم الطائرة.

في سياق متصل، أعلن فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار، تسجيل هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة من أوكرانيا، مما تسبب في إصابة 8 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية.