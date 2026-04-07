كابلات الرياض السعودية توقع عقد توريد مع مؤسسة محمد العجيمي للمقاولات بقيمة 450 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر البيتكوين يوم الثلاثاء لينخفض إلى ما دون مستوى 69 ألف دولار، في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين قبيل المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة احتمال عمل عسكري.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بانخفاض قدره 0.8% عند 68,525.1 دولار بحلول الساعة 03:06 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:06 بتوقيت غرينتش).

وكان البيتكوين قد ارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى 70 ألف دولار يوم الاثنين مدفوعًا بتفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه فشل في الحفاظ على تلك المكاسب.

المتداولون يستعدون لاحتمال ضربات أمريكية ضد إيران مع اقتراب المهلة

تدهورت معنويات الأسواق بعد أن رفضت إيران مقترحًا لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة، وبدلًا من ذلك طالبت بشروط أوسع، ما زاد من احتمالات تصعيد الصراع.

وكان ترامب قد حذر من أن إيران قد يتم "القضاء عليها" إذا لم تمتثل للمهلة التي حددها عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ملوحًا باستهداف البنية التحتية الحيوية مثل محطات الكهرباء والجسور.

وأدى هذا التوتر إلى اضطراب الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات لنقل النفط في العالم.

كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار الأمريكي.

وفي الفترة الأخيرة، أصبح بيتكوين يتحرك بشكل متزايد بالتوازي مع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث طغت المخاطر الجيوسياسية على التفاؤل السابق بشأن التقدم الدبلوماسي.

بيانات التضخم الأمريكية تحت المجهر

يتجه تركيز المستثمرين أيضًا نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس المقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة معدلات التضخم، ما قد يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يشكل هذا السيناريو عامل ضغط إضافي على بيتكوين، الذي غالبًا ما يواجه صعوبات في البيئات التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تواصل التراجع

تراجعت معظم العملات المشفرة البديلة أيضًا يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها وسط حالة من الحذر في الأسواق.

وانخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 1.5% إلى 2,103.92 دولار.

كما تراجعت عملة الريبل، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.4% إلى 1.31 دولار.