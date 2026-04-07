خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد خمسة لبنانيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، ما أسفر أيضا عن دمار واسع في المباني والبنية التحتية.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للاعلام، بأن غارة شنها طيران الاحتلال الحربي استهدفت بلدة معركة، أدت إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة طير دبا عن استشهاد اثنين آخرين.

وفي السياق، كثّف طيران الاحتلال الحربي، بالتزامن مع قصف مدفعي، استهدافه لعدد من المناطق، بينها منطقة الحوش شرق مدينة صور، وبلدات تبنين، كفر دونين، السلطانية، سحمر، السريرة، القطراني، القليلة، النبطية الفوقا، الحنية، عين بعال، وباتوليه في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة زلايا في البقاع الغربي.

ويواصل جيش الاحتلال شن غارات جوية وقصفا مدفعيً استهدف بلدات حداثا وتولين وعيترون وميس الجبل ووادي الحجير في جنوب لبنان.

