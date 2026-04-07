تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تزويد هاتف OnePlus 16 بكاميرا بيريسكوب متطورة بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفصلنا شهران عن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف OnePlus 16، ولكن التقارير الأخيرة بدأت في كشف ما يمكن توقعه من هذا الهاتف الرائد خاصة فيما يتعلق بقدرات التصوير. وسبق أن أشارت التسريبات الموثوق في شهر يناير من عام 2026 إلى أن الهاتف سيأتي مزوداً بمستشعر بدقة تبلغ 200 ميجابكسل، ليأتي تقرير جديد ويلمح إلى تفاصيل هذا المستشعر الذي من المتوقع أن يكون نفس الكاميرا التي اعتمدت عليها ريلمي في هواتفها الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف GT 8 Pro الرائد الحالي من ريلمي يتميز بكاميرا بيريسكوب مقربة بدقة تبلغ 200 ميجابكسل توفر تكبيراً بصرياً يبلغ 3x. ويعتمد هذا الهاتف على مستشعر HP5 من سامسونج وهو نفس المستشعر المستخدم في هواتف رائدة أخرى تركز على قدرات التصوير مثل هاتف Find X9 Pro من اوبو.

ورغم عدم وضوح التكوين الدقيق لكاميرا البيريسكوب المقربة في هاتف OnePlus 16 حتى الآن، إلا أن هناك احتمالية كبيرة لتطابقها مع الإعدادات الموجودة في هاتف ريلمي الرائد. وللتوضيح يأتي مستشعر Isocell HP5 من سامسونج في هاتف ريلمي مقترناً بعدسة تبلغ فتحتها f/2.6 وبعد بؤري يبلغ 65 ملم.

وألمحت التقارير الأخيرة أيضاً إلى أن وان بلس ستدمج كاميرا البيريسكوب هذه مع كاميرا رئيسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، حيث يتوقع أن تبقى هذه المستشعرات دون تغيير عن الجيل الحالي في هاتف OnePlus 15 الذي يتوفر بنسخة تضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بسعر يبلغ حوالي 653.20 دولاراً أمريكياً، مع انتظار ظهور المزيد من التفاصيل حول الهاتف الرائد القادم قريباً.