شاهد: مقتل 3 أشخاص وإصابة شرطيين في إطلاق نار بمحيط قنصلية إسرائيل بإسطنبول

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهد محيط القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، حادث إطلاق نار أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، مما استدعى استنفاراً أمنياً كبيراً و فتح تحقيق قضائي فوري للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحصيلة النهائية للحادث بلغت ثلاثة قتلى، بالإضافة إلى إصابة شرطيين اثنين بجروح. وأكدت المصادر الرسمية اعتقال أحد الأشخاص المصابين في موقع الحادث للاشتباه بصلته بالواقعة.





من جانبها، سارعت الخارجية الإسرائيلية والإذاعة الرسمية إلى التأكيد على عدم وجود أي إصابات في صفوف الدبلوماسيين أو الرعايا الإسرائيليين. وأوضحت المصادر أن مبنى القنصلية في إسطنبول لم يكن مأهولاً وقت وقوع الحادث، حيث أكدت "رويترز" نقلاً عن مصادرها عدم تواجد أي دبلوماسيين إسرائيليين في تركيا في الوقت الحالي.

وعلى الصعيد الرسمي التركي، أعلن وزير العدل عن تكليف ثلاثة مدعين عامين لمتابعة التحقيقات في الحادثة. كما أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف الدوافع وتحديد هوية المتورطين في إطلاق النار.

وتفرض السلطات التركية طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة بالقنصلية، فيما تستمر التحقيقات الجنائية لجمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد مسار الأحداث التي أدت إلى سقوط القتلى والجرحى.

