أوكرانيا تعلن استهداف محطة نفط روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن ⁠الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه شن هجوماً على ⁠محطة "أوست-لوجا" الروسية ⁠للنفط في منطقة ‌لينينجراد.

وقالت ​هيئة الأركان العامة الأوكرانية، ‌عبر تطبيق ​"تيليجرام"، إنها ​تأكدت ‌بشكل أولي ⁠من ‌تضرر ‌ثلاثة ⁠خزانات ​تابعة لشركة "ترانسنفت-بالتيكا" الروسية.

وكان مصدران قد ذكرا، أمس الاثنين، أن هجوماً بطائرات مسيّرة أوكرانية على ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود تسبب في اندلاع حريق في الرصيف الرئيسي لذات الشركة.

وكثّفت كييف هجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.