تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-04-2026

انزلق سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 81.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 76.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط