تكنولوجيا: اونر تقتحم سوق الحواسيب المحمولة للألعاب بجهاز WIN المنتظر بمواصفات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد اونر لتوسيع علامتها التجارية الفرعية WIN لتشمل سوق أجهزة الحواسيب من خلال إطلاق حاسوب WIN المخصص للألعاب في الصين في يوم 23 أبريل القادم. وتأتي هذه الخطوة بعد الإطلاق الناجح لهواتف Win و Win RT الذكية والمخصصة للألعاب خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكشفت التسريبات أن الحاسوب المحمول سيتوفر بعدة إصدارات عالية الأداء، حيث يتوقع أن يضم الإصدار الأول معالج Core i7-14650HX من انتل مقترناً بوحدة معالجة رسومية RTX 5060 إلى جانب ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت من نوع DDR5 ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD. وقد يأتي إصدار أعلى مزوداً بمعالج Core Ultra 9 290HX المتقدم مقترناً بوحدة معالجة رسومية RTX 5070.

وصمم هذا النظام ليقدم أداءً فائقاً باستهلاك طاقة إجمالي يتجاوز 250 واطاً، وللحفاظ على استقرار هذا الأداء من المرجح أن ترفق اونر محول طاقة GaN بقدرة تبلغ 360 واطاً والذي قد يتوافق أيضاً مع أجهزة ألعاب أخرى متطورة. وتضيف الشركة مركز تحكم خاص لمساعدة المستخدمين في إدارة معدلات التحديث وإعدادات لوحة اللمس وملفات تعريف الأداء وتخصيص تأثيرات الإضاءة بكل سهولة.

ومن المتوقع أيضاً أن تستعرض اونر مجموعة من أجهزة الحواسيب الأخرى خلال الشهر الحالي، والتي تشمل إصدارات محدثة من أجهزة MagicBook و MagicBook Pro إلى جانب حاسوب WIN الجديد المخصص للألعاب.