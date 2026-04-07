تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق مكيف هواء عمودي جديد من سلسلة Mijia تسمح بتجربة نسيم طبيعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق إصدار جديد من مكيف الهواء العمودي Mijia Natural Wind Vertical 3HP داخل السوق الصينية. ويأتي هذا الطراز الذي يركز على كفاءة استهلاك الطاقة بمستوى أول بتصميم يحمل العديد من أوجه التشابه مع الإصدار السابق الذي طرح في عام 2025، ويتميز بتقديم نسيم طبيعي عبر منطقتين مختلفتين مع دعم نظام HyperOS Connect.

ويوفر المكيف الجديد قدرات متطورة للتبريد والتدفئة بنطاق توزيع للهواء يصل إلى 13 متراً وتغطية بزاوية عريضة تبلغ 115 درجة مع معدل تدفق هواء يبلغ 1752 متراً مكعباً في الساعة. ويتميز الجهاز بتقديم تدفق هواء طبيعي ومريح من خلال خلق نسيم لطيف ينبعث من الجزأين العلوي والسفلي ليوفر تجربة توزيع هواء مبتكرة.

وكما هو معتاد في مكيفات الهواء الذكية من شاومي، يدعم هذا الطراز نظام HyperOS Connect الذي يتيح دمجه بسلاسة مع النظام البيئي للمنزل الذكي الخاص بشاومي. ويمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز عن بعد عبر التطبيق المخصص والذي يوفر أيضاً إمكانية استقبال التحديثات الهوائية OTA، بالإضافة إلى ميزة التشخيص الذكي التي تكتشف أكثر من 120 مشكلة وتقدم إشعارات فورية عند اكتشاف أي تراكم أو انسداد.

ومن المقرر إطلاق هذا المكيف في الصين في يوم 10 أبريل بسعر يبلغ 4599 يواناً صينياً أي حوالي 668 دولاراً أمريكياً. ومن غير المرجح أن يصل هذا المنتج إلى أسواق أخرى مثل الأسواق الأوروبية التي تشهد حالياً طرح مجموعة مكيفات الهواء الذكية ببطء، حيث يتوفر مكيف Pro Eco 3.5 kW من نفس السلسلة عبر متجر شاومي في ألمانيا بسعر يبلغ 629 يورو.