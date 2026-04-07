الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي، مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في إيجاز إعلامي بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 15 بلاغاً خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.