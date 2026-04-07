سعر الفضة يواصل محاولاته لاكتساب الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 07-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ليعود السعر ويستند إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود.

ويعزز هذا السيناريو استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم فرص الارتداد الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة، ولكن عليه الحفاظ على دعومه القريبة.