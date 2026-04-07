سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 07-04-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ويتعزز هذا الضغط باستمرار تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.