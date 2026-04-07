سعر الدولار مقابل الفرنك يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 07-04-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد الزوج بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3940، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.