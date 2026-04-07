سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 07-04-2026

عمق سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من خسائره خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً على اثر تماسك تلك المقاومة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، ليصل بتحركاته ا لأخيرة إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما قد يكبح من خسائره وربما نشهد بعض التذبذبات على حركة السعر في الفترة القريبة المقبلة.