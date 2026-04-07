سعر الدولار مقابل الين وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 07-04-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ السعر في البحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة للانطلاق مجدداً، في محاولة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة التعافي واستئناف الصعود.

ويأتي ذلك مع تأثره سابقاً بالخروج من نطاق قناة سعرية تصحيحية هابطة، بالإضافة إلى استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص التعافي على المدى القريب.