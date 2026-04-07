سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتراجع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 07-04-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي حول الزوج ليستسلم بعدها ويشهد تلك الخسائر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.