شاهد بالفيديو.. بعد خروجه من المستشفى.. اليوتيوبر “البرنس” يكشف تفاصيل الإعتداء عليه من شخص استضافه في منزله وغدر به في الشارع

خرج اليوتيوبر, السوداني, الشهير محمد مصطفى, الملقب بالبرنس, في بث مباشر, عقب خروج من إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية, وعودته لمنزله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اتهم “البرنس”, خلال حديثه في البث المباشر أحد الأشخاص بالغدر به بعدما استضافه في منزله.

وأكد اليوتيوبر, أن هذا الشخص ظل يتصل عليه لزيارته في منزله, وبعدما قام بدعوته وتناول معه وجبة الإفطار في منزله خرج لوداعه ليتفاجأ بسيارة بها أشخاص قاموا بالهجوم عليه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف محمد مصطفى, عن تعرضه لكسر في “الترقوة”, وقام الجناة بسرقة هاتفه المحمول.

