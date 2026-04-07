تكنولوجيا: تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف شاومي القابل للطي والمنافس لجهاز Galaxy Z Fold8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شاومي بقوة هذا العام لإطلاق هاتف جديد قابل للطي بتصميم يشبه الكتاب، وذلك بعد تخطيها لإصدار Mix Fold 5 خلال عام 2025. ورغم عدم وضوح الاسم التجاري الذي سيحمله هذا الجهاز حتى الآن، إلا أن تسريباً جديداً قدم تفاصيل أوضح حول الموعد المتوقع لإطلاقه والذي يعيد إلى الأذهان سلسلة Mix Fold التي قدمتها شاومي في السنوات الماضية.

وكشفت التسريبات الموثوقة أن شاومي كانت تخطط في البداية لإطلاق الهاتف خلال شهر مايو القادم. وكان من المفترض أن يظهر هذا الجهاز القابل للطي لأول مرة جنباً إلى جنب مع هاتف Xiaomi 17 Max الذي يتوقع أن يكون نسخة أكبر وأكثر تطوراً من هاتف Xiaomi 17 ومزوداً بكاميرا تبلغ دقتها 200 ميجابكسل.

وأوضح المصدر أن الموعد الجديد المخطط لإطلاق الهاتف القابل للطي سيكون في أوائل شهر يوليو القادم، وهو ما يتوافق مع تقارير سابقة ويشير إلى احتمالية تفوق شاومي على سامسونج بطرح جهازها قبل إطلاق هاتف Galaxy Z Fold8. وتظل معظم تفاصيل الجهاز غامضة حتى الآن، ولكن التوقعات تشير إلى اعتماده بشكل كبير على مكونات عتاد مصنوعة في الصين، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور بدلاً من معالج XRing O2 القادم من شاومي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شاومي تخطط لطرحه في الأسواق العالمية مستقبلاً.