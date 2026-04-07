تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-04-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر اعلى المقاومة 1.1550، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما عزز من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.