تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 07-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-07 12:39PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم خلال تلك الحركة التصحيحية بتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفقد السهم الزخم الإيجابي المحيط به بشكل سريع، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 417.45$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 368.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط