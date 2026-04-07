تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 07-04-2026

يستقر سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له دعماً ديناميكياً يعزز مساره الصاعد، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لتجميع زخماً إيجابياَ حول السهم.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.25$، ليستهدف مستوى المقاومة 67.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد