تكنولوجيا: تحديات هندسية قد تؤجل إطلاق أول هاتف قابل للطي من ابل حتى عام 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت ابل عقبات أكثر من المتوقع خلال مرحلة الاختبارات الهندسية لأول هاتف iPhone قابل للطي، مما قد يؤدي إلى تأجيل إطلاق الجهاز حتى عام 2027. وأشار تقرير جديد أن المشكلات الهندسية التي ظهرت خلال مرحلة الإنتاج الاختباري المبكرة تبدو أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول للحل مقارنة بتوقعات ابل،حيث يخضع الجهاز حالياً لاختبارات التحقق الهندسي وهي مرحلة حاسمة لاعتماد التصميم الجديد قبل الانتقال للإنتاج الضخم، وتم إبلاغ موردي المكونات باحتمالية تأخير الجداول الزمنية للإنتاج.

وكان من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في وقت لاحق بعد طرح هواتف iPhone 18 Pro خلال شهر سبتمبر القادم، ولكن هذه النكسات الهندسية تزيد من خطر تأجيل الإطلاق لفترة أطول. وأكدت مصادر مطلعة للوكالة أن المشكلات الحالية قد تهدد الجدول الزمني للإنتاج الضخم، مشددة على أن الفترة الممتدة من شهر أبريل الحالي وحتى أوائل شهر مايو تعتبر حاسمة جداً، حيث تعمل ابل وسلسلة التوريد تحت ضغط زمني كبير نظراً لأن الحلول المتاحة حالياً لا تكفي لمعالجة التحديات الهندسية بشكل كامل.

و أوضحت التسريبات أن التأخير يعود أيضاً إلى المفاوضات المستمرة حول الأسعار مع شركاء التصنيع وعدم حسم القرار بشأن المواد المستخدمة في المفصلة. وتفاضل ابل حالياً بين استخدام المعدن السائل الذي يعزز المتانة ويقلل من تجعد الشاشة، وبين سبائك التيتانيوم المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي خلال مرحلة اختبار التحقق من الإنتاج في شهر يوليو أو أوائل شهر أغسطس القادمين، في حين قد تؤثر المناقشات المعلقة حول التكاليف على الجدول الزمني النهائي للإنتاج.

