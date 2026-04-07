تكنولوجيا: تسريب صور لنماذج هواتف iPhone 18 Pro وتصميم غير مسبوق لأول هاتف قابل للطي من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المسربين صوراً لنماذج أولية لهواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max بالإضافة إلى أول هاتف قابل للطي من ابل. وتتوافق هذه الصور مع الشائعات السابقة حول تصميم الأجهزة الثلاثة، حيث تستخدم هذه النماذج عادة كبديل للأجهزة الحقيقية لاختبارها من قبل مصنعي الملحقات لإنتاج الأغطية قبل الإعلان الرسمي مما يتطلب دقة عالية في تفاصيلها. وتظهر هواتف برو الجديدة بتصميم مشابه للإصدارات السابقة مع اختلاف ملحوظ يتمثل في تصغير حجم ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island.

ويتميز الهاتف القابل للطي بتصميم جديد كلياً يشبه شكل جواز السفر ليكون مختلفاً عن أي هاتف iPhone رأيناه سابقاً. وتؤكد النماذج بعض التوقعات السابقة مثل ترتيب الكاميرا المزدوجة بشكل أفقي ووضع أزرار التحكم في الصوت في الجزء العلوي، ولكنها تظهر اختلافات جوهرية أبرزها عدم وجود تصميم أحادي الهيكل مع نافذة زجاجية للشحن اللاسلكي، مما يشير إلى أن الجزء الخلفي بالكامل قد يكون مصنوعاً من الزجاج على غرار هاتف iPhone Air. كما أظهرت النماذج أن بروز الكاميرا لا يمتد بعرض الجهاز بالكامل بل يتوقف عند حوالي ثلاثة أرباع المسافة على الواجهة الخلفية.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الهاتف القابل للطي سيأتي بشاشة داخلية يبلغ مقاسها 7.8 بوصة بنسبة أبعاد تبلغ 4:3 تشبه أجهزة iPad، وشاشة خارجية يبلغ مقاسها 5.5 بوصة، مع إطار من التيتانيوم يبلغ سمكه 4.5 ملم فقط. وسيقدم الجهاز شاشة متطورة بتجعد أقل ويدعم تقنية بصمة الإصبع Touch ID، ومن المتوقع أن يبدأ سعره من حوالي 2000 دولار أمريكي. ورغم التوقعات بإطلاق هذه التشكيلة الجديدة خلال فصل الخريف القادم، إلا أن أحدث التقارير تلمح إلى احتمالية تأجيل إطلاق الإصدار القابل للطي.