بن داود السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على 51% من فازا الغذائية بقيمة 218 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم يوم الثلاثاء، كما قفز الفارق السعري الرئيسي للعقود في بورصة لندن للمعادن، مع تسعير السوق لتأكيدات بأن مصهرًا في الإمارات سيواجه فترة إصلاح طويلة بعد هجوم إيراني وقع أواخر الشهر الماضي.

وارتفع عقد الألمنيوم لتسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% ليصل إلى 3,507 دولارات للطن المتري في التداولات الرسمية بطريقة المزاد المفتوح.

وقالت شركة Emirates Global Aluminium يوم الجمعة إن استعادة الإنتاج بالكامل في مصهر Al Taweelah smelter، الذي أنتج 1.6 مليون طن من المعدن المصبوب في عام 2025، قد يستغرق ما يصل إلى عام كامل، بعد دخوله في إغلاق طارئ عقب هجمات 28 مارس.

وقال محلل شركة Marex، إد مير، في مذكرة إن ذلك يمثل فترة توقف طويلة نسبيًا، مضيفًا أن تعطلًا كبيرًا في منطقة الخليج قد يدفع سوق الألمنيوم إلى عجز ملحوظ خلال العام الجاري.

وبلغت علاوة عقد الألمنيوم الفوري في بورصة لندن للمعادن مقارنة بعقد الثلاثة أشهر 77 دولارًا للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مقارنة مع 61 دولارًا في أواخر مارس، ما يشير إلى تضييق المعروض المتاح للتسليم الفوري.

وفي الأسواق الأوسع، تبنى المستثمرون نهج الترقب والانتظار مع اقتراب المهلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ما يهدد بتصعيد الصراع.

وفي الوقت نفسه، تراجع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 12,344 دولارًا للطن في التعاملات الرسمية، متأثرًا بارتفاع المخزونات داخل نظام البورصة.

وكان بنك جولدمان ساكس قد رفع يوم الاثنين توقعاته لفائض سوق النحاس العالمي هذا العام إلى 490 ألف طن مقارنة بتوقع سابق يبلغ 380 ألف طن، بعد أن قدّر اقتصاديون في البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يقتطع نحو 0.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأظهرت بيانات يومية صادرة عن بورصة لندن للمعادن أن مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة لديها ارتفعت إلى 378,775 طنًا، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات، بعد تدفقات بلغت 16,125 طنًا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة في 2 أبريل.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الزنك بنسبة 1.8% إلى 3,322.5 دولار للطن، بينما استقر الرصاص عند 1,933 دولارًا، وقد سجلا في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 11 مارس.

في المقابل، تراجع القصدير بنسبة 0.6% إلى 46 ألف دولار للطن، وانخفض النيكل بنسبة 0.5% إلى 17 ألف دولار للطن.