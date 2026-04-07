نيابة عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات لدى أفريقيا الوسطى يحضر مراسم تنصيب الرئيس تواديرا

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد والسفير غير المقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، مراسم تنصيب البروفيسور فوستين أركانج تواديرا رئيساً لجمهورية أفريقيا الوسطى لفترة رئاسية ثالثة، وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه في العاصمة بانغي.

ونقل سعادته تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لفخامة تواديرا بدوام التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب أفريقيا الوسطى الصديق من التقدم والرخاء.

من جانبه، بعث فخامة تواديرا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم حفل التنصيب، متمنياً لها ولقيادتها وشعبها دوام التقدم والازدهار.