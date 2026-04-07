ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، 07 أبريل 2026، إن إيران قد تشهد تحولات كبرى، واصفًا الساعات المقبلة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد".

وأضاف ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت" قد يقترب من نهايته، مشيرًا إلى احتمال حدوث تغيير جذري وشامل في النظام الإيراني، مع صعود "عقول مختلفة أكثر ذكاءً وأقل تطرفًا"، بحسب تعبيره.

وفي تصريحات لافتة، حذر ترامب من سيناريو كارثي، قائلاً إن "حضارة بأكملها قد تموت الليلة ولن تعود أبداً"، مضيفًا أنه لا يرغب في حدوث ذلك، لكنه اعتبره احتمالًا قائمًا.

وختم بالقول إن التطورات المرتقبة خلال الساعات القادمة ستحدد مسار الأحداث، وسط ترقب دولي لما قد تحمله هذه الليلة من تداعيات.

اقرأ أيضا/ إسرائيل: ترامب قد يصعّد الضربات على إيران بعد إنتهاء المهلة اليوم

وتدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة مفصلية مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء عند الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى تصعيد واسع.

وتشير المعطيات إلى تصاعد حاد في الخطاب بين واشنطن وطهران، حيث لوّح ترامب برد قاسٍ يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، فيما ردت طهران بتهديدات مقابلة شملت استهداف العمق الإسرائيلي ومصالح مرتبطة بالولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن هذا التبادل في التهديدات يعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر حساسية، مع اتساع نطاق الأهداف المحتملة، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة إقليمية أوسع.

المصدر : وكالات